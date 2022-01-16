Keçiörengücü ve Eyüpspor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'u ağırladı. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü ve Eyüpspor puanları paylaştı
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16 Ocak 2022 15:36
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'u konuk etti.

Aktepe Stadı'nda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 36 puanla 4. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 23 puanla 14. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Eyüpspor, Bursaspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

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