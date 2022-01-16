Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'u konuk etti.



Aktepe Stadı'nda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Eyüpspor 36 puanla 4. sırada yer aldı. Keçiörengücü ise 23 puanla 14. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Eyüpspor, Bursaspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise deplasmanda Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.



