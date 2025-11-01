01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
0-09'
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-08'
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

1.Lig'in 12. hafta maçında Keçiörengücü, sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Keçiörengücü, üç puanı üç golle aldı!
Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Sarıyer karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 20 ve 60. dakikalarda Mame Diouf ile 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti.

Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 14 yaptı. Sarıyer ise 9 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek hafta maçında Keçiörengücü, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, Vanspor FK'yı ağırlayacak.
Stat: Aktepe

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Mehmet Pekmezci

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 90 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Dk. 46 Roshi), Rroca (Dk. 84 Alper Potuk), Ezeh (Dk. 78 Hüseyin Bulut), Diouf (Dk. 84 Junior Fernandes)


SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 83 Muhammed Ali Özbaskıcı), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 56 Babacar), Anziani (Dk. 70 Anıl Koç), Urie (Dk. 83 Muhammed Mert), Dembele (Dk. 70 Traore)

Goller: Dk. 20 ve 60 Diouf, Dk. 35 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 63 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 86 Traore (SMS Grup Sarıyer)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
