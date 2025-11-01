Keçiörengücü, üç puanı üç golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Sarıyer karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 3-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 20 ve 60. dakikalarda Mame Diouf ile 35. dakikada Oğuzcan Çalışkan kaydetti.
Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk maçına çıkan Keçiörengücü, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Bu galibiyetin ardından Keçiörengücü, puanını 14 yaptı. Sarıyer ise 9 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in gelecek hafta maçında Keçiörengücü, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Sarıyer, Vanspor FK'yı ağırlayacak.
Stat: Aktepe
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Gökmen Baltacı, Mehmet Pekmezci
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Mexer, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul (Dk. 90 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Halil Can Ayan (Dk. 46 Roshi), Rroca (Dk. 84 Alper Potuk), Ezeh (Dk. 78 Hüseyin Bulut), Diouf (Dk. 84 Junior Fernandes)
SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 83 Muhammed Ali Özbaskıcı), Camara, Berkay Aydoğmuş (Dk. 56 Babacar), Anziani (Dk. 70 Anıl Koç), Urie (Dk. 83 Muhammed Mert), Dembele (Dk. 70 Traore)
Goller: Dk. 20 ve 60 Diouf, Dk. 35 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 63 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 86 Traore (SMS Grup Sarıyer)
