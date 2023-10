Keçiörengücü: ''TFF hakemlerine beden dili eğitimi versin''

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, oyuncularının ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, "Öncelikle Cumhuriyet'imizin 100. yaşını en içten dileklerimizle kutluyoruz, Filistin'deki bu zulmü de lanetliyoruz. Maça geldiğimizde ise oyun kontrolü tamamen bizde olan bir maçtı. Çalıştığımız organizasyonları yapmaya çalışırken, küçük dokunuşlar gerekiyor, final pasları, doğru koşular bunları yapabilseydik, ilk yarı daha farklı şeyler yaşayabilirdik." ifadelerini kullandı.



Özcan, ikinci yarı daha iyi oynadıklarını belirterek, "Direkten dönen topumuz var, son dakikalarda altıpas içinde kaçırdığımız bir pozisyonumuz var. Gerçekten bugün çocuklar ellerinden gelen her şeyi yaptılar onlara teşekkür ediyorum. Göztepe'yi de tebrik ediyorum, güzel bir çıkış yakaladılar." dedi.



Ankara Keçiörengücü'nün kendi yağıyla kavrulan bir takım olduğunu belirten Özcan, maçın hakemine yönelik de şöyle konuştu:



"Biz kimseden bir şey istemiyoruz, sadece görünenin çalınmasını istiyoruz. Bu haftaya kadar hakemlerle ilgili hiçbir şey söylemedik. Biz nasıl maçlarımızı seyrediyorsak, onlar da bizim gibi maçlarını 3-4 kere izlesinler. Lütfen Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerine beden dili eğitimi versin. Bu nedir, her seferinde bize agresif bir tutum, bir hakaret. Soğukkanlı olmak zorundalar, bizim tek bir hedefimiz var bu ülkeye bir Barış Alper Yılmaz bir Samet Akaydın daha kazandırabilmek. Müsaade edin de yapalım, bizim arkamızda kimse yok. Biz sadece bunu istiyoruz, gördüğünüzü gösterin bize haftalardır aynı şey.. Kendimizi de eleştireceğiz ama herkes de kendini eleştirsin."