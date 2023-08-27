Keçiörengücü son dakikada kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü son dakikada kazandı
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27 Ağustos 2023 19:01
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 19:09
Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, Aktepe Stadında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 90+5'te Şahverdi Çetin kaydetti

Bu beraberlikle beraber Keçiörengücü 4 puana yükseltirken Adanaspor 3 puanda kaldı yükseltti.

Keçiörengücü bir sonraki maçında Boluspor'a konuk olurken, Adanaspor kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

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