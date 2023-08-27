Keçiörengücü son dakikada kazandı

Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, Aktepe Stadında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 90+5'te Şahverdi Çetin kaydetti
Bu beraberlikle beraber Keçiörengücü 4 puana yükseltirken Adanaspor 3 puanda kaldı yükseltti.
Keçiörengücü bir sonraki maçında Boluspor'a konuk olurken, Adanaspor kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 90+5'te Şahverdi Çetin kaydetti
Bu beraberlikle beraber Keçiörengücü 4 puana yükseltirken Adanaspor 3 puanda kaldı yükseltti.
Keçiörengücü bir sonraki maçında Boluspor'a konuk olurken, Adanaspor kendi sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.