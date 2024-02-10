Keçiörengücü, Şanlıurfa deplasmanında galip

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, Şanlıurfa deplasmanında galip
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10 Şubat 2024 18:09
Son güncelleme 10 Şubat 2024 18:29
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk takım Ankara Keçiörengücü, 1-0 kazandı.

11 Nisan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Ankara Keçiörengücü, 81. dakikada Moustapha Camara ile 1-0 öne geçti.

Kalan sürede skor değişmedi ve müsabakadan konuk ekip, 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Ahmet Cingöz'ün yerine teknik direktörlük görevine Tahsin Tam'ı getiren Ankara Keçiörengücü, yeni çalışrıcısıyla çıktığı ilk maçtan 3 puan alma sevinci yaşadı. Puanını 26'ya yükselten başkent ekibi, alt sıralardan uzaklaşma fırsatını da iyi değerlendirdi.

İrfan Buz ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Cihat Arslan'ı getiren Şanlıurfaspor ise Ankara Keçiörengücü maçında da kötü gidişata "dur" diyemedi. Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapan Güneydoğu ekibi, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı ve 19 puanla küme düşme hattında kaldı.

Gelecek hafta Şanlıurfaspor, Kocaelispor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

 

 

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