Keçiörengücü: 'Play-off şansımız sürüyor'

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'a 4-1 kaybeden Ankara Keçiörengücü'de teknik direktör Tacettin Bakacak karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.



Bakacak, play-off yolunda istemedikleri bir yenilgi aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Daha önce de burada çalışmıştık biz ekip olarak. Çok güzel bir camia. Yani bir spor kenti. Buraya da şampiyonluk yakıştı diye düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı işlere imza atarlar. Hocalarını, teknik heyeti, futbolcuları ve şehri kutluyorum. Maçın 40. dakikasına kadar hakikaten kendi planlarımız doğrultusunda doğru işler yaptık. Rakip bize defans arkasına attığı toplarla ve yan toplarla geldi. Maalesef 40. dakikada bu yan toplarından biri ile golü yedik. Aslında çok çalışmıştık ama oradaki bir hatamız, bizim gol yememize sebep oldu. İkinci yarıda bu kadar coşkulu bir seyircinin önünde, daha önce de söyledim, oynamayacak olsa bile oyuncu oynar, dolayısıyla da bu bizim için bir handikap oldu. Artık bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. İki tane maçımız kaldı, yani 6 puan çıkarabilirsek o maçlardan play-off şansımız sürecektir."





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