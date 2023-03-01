Keçiörengücü'ne Süper Lig'den transfer!

Ankara Keçiörengücü, Konyaspor'dan Barış Yardımcı'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'ne Süper Lig'den transfer!
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01 Mart 2023 17:38
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Konyaspor'dan Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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