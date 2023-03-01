Keçiörengücü'ne Süper Lig'den transfer!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Konyaspor'dan Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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