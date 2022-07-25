Keçiörengücü'ne Kamerunlu forvet

Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi renklerine bağladı.

Haber; AA
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Keçiörengücü'ne Kamerunlu forvet
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25 Temmuz 2022 19:23
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, 25 yaşındaki Kamerunlu forvet Rooney Eva Wankewai ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Rooney Eva Wankewai'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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