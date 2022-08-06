Keçiörengücü'ne Eyüpspor'dan transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'ne Eyüpspor'dan transfer
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06 Ağustos 2022 14:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor'dan kanat oyuncusu Melih İnan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Eyüpspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Melih İnan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Melih İnan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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