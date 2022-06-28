Keçiörengücü'ne Arnavut orta saha

Ankara Keçiörengücü, Arnavut orta saha Uerdi Mara'yı renklerine kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Keçiörengücü'ne Arnavut orta saha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2022 23:39
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Arnavutluk'un KF Skenderbeu Kulübünden orta saha oyuncusu Uerdi Mara'yı renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, KF Skenderbeu'den 23 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Uerdi Mara ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Mara'ya, 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ