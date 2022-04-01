Keçiörengücü'nden ücretsiz bilet uygulaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezon sonuna kadar iç saha maçlarında kadınlardan ve çocuklardan bilet ücreti alınmayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nden ücretsiz bilet uygulaması
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01 Nisan 2022 16:47
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kadın ve öğrenci taraftarların iç saha maçlarına ücretsiz girebileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Sedat Tahiroğlu, yarın oynayacakları Bursaspor maçı da dahil olmak üzere sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda çıkacakları tüm müsabakalarda kadın ve öğrenci taraftarlardan bilet ücreti alınmayacağını kaydetti.

Taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Tahiroğlu, "Bu hafta kenetlenme zamanı. Taraftar olmazsa futbolun güzelliği olmaz. Taraftar sayısını üst seviyelere çıkardığımız zaman gücümüze güç katıyoruz. Taraftarların da desteğiyle bu maçı kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

 

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