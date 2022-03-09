Keçiörengücü'nden ücretsiz bilet kararı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, kadınlara ve öğrencilere sezon sonuna kadar ücretsiz bilet kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nden ücretsiz bilet kararı
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09 Mart 2022 10:58
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sezon sonuna kadar Aktepe Stadı'nda yapılacak karşılaşmaların kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceğini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın ve öğrenci taraftarlarımızın müsabaka biletleri pasolig kartlarına ücretsiz olarak tanımlanacaktır. Taraftarlarımızın kulüp binamıza gelerek başvurmaları yeterli olacaktır." denildi.

 
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