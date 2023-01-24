Keçiörengücü'nden orta alan takviye

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Umut Uysal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Modafen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Uysal ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Umut'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Modafen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Uysal ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Umut'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
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