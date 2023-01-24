Keçiörengücü'nden orta alan takviye

Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Umut Uysal'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü'nden orta alan takviye
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24 Ocak 2023 23:00
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Umut Uysal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Modafen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Uysal ile 3,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Umut'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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