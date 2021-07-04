Keçiörengücü'nden forvete Hamza Gür takviyesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Boluspor'dan Hamza Gür'ü kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nden forvete Hamza Gür takviyesi
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04 Temmuz 2021 15:54
Ankara Keçiörengücü, Bolusporlu oyuncu Hamza Gür'ü transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncu Hamza Gür ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz son olarak Boluspor forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Hamza Gür ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Hamza'ya, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.


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