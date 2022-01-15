Keçiörengücü'nden 2 transfer birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, ara transferde kaleci Kayacan Erdoğan ve sol bek oyuncusu Hüsamettin Tut'u kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre kaleci Kayacan Erdoğan ve tecrübeli sol bek Hüsamettin Tut ile anlaşma sağlandı.



Açıklamada, Kayacan ile Hüsamettin'e Ankara Keçiörengücü formasıyla üstün başarı dileğinde bulunuldu.





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