Keçiörengücü'nde teknik direktör Püren genç kadroya güveniyor

TFF 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige puan kayıplarıyla başladıklarını ancak bunu telafi edebilecek potansiyele sahip bir takım olduklarını söyledi.



Sezonun zorlu başlayacağını tahmin ettiklerini anlatan Püren, "Ligdeki rakiplerimize baktığımızda gördük, bunun farkındaydık. Kulüp olarak hem tesisleşme hem de oyuncu profili anlamında yeni bir sürecin, yapılanmanın içerisindeyiz. Bu yeni sürece giren takımlarda belirli bir zaman dilimine ihtiyaç var. Bu süreci en verimli şekilde sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



- "Yaş aralığı 20-25 olan genç oyuncuların fazla olduğu bir takım kurduk"



Püren, geçen sezon çok sayıda oyuncunun takımdan ayrıldığını anımsatarak, bunun dezavantajlarını yaşadıklarını belirtti.



Takıma yeni gelenlerin alışması için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Püren, şunları kaydetti:



"Yaş aralığı 20-25 olan gençlerin fazla olduğu bir takım kurduk. Genç oyuncuların gerek lige adaptasyonu hem de birbirleri ile olan saha içi iletişimlerinin üst seviye gelebilmesi belirli bir zaman alıyor. Ligin başında bu sürecin dezavantajlarını yaşadık. Ligin genelinde ilk 5-6 haftasında takımlar istediği sonucu alamasa da bu süreci eğer takımlar doğru yönetebilirlerse zamanla bunun avantajlarını yaşarlar. Biz sürecin dezavantajlarını yaşıyoruz şu an ama herhangi panik durumumuz da söz konusu değil. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. Bununla ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde yönetecek hem kulüp yapısına hem teknik ekibe hem de oyunculara sahip tecrübeli bir takımız."



- "Çok yetenekli Türk futboluna hizmet edecek oyunculara sahibiz"



İlker Püren, taraftarlarının, ligin ilerleyen zamanlarında çok daha dinamik, puan kazanmaya başlayan bir takım izleyeceklerini söyledi.



"Şanssız puanlar kaybettik, bu moralimizi bozsa da taraftarlarımız rahat olsun." diyen Püren, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen yıldan beri ortaya koyduğumuz profil, yarışmacı bir takım olmaktı. İlk 6'nın içerisinde yer almak isteyen ve bunun için elinden geleni yapan mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Borcu olmayan, tesisleşmeye giden, 23 yaş ortalamasıyla oynayan genç bir takımımız var. Biz bu işin içindeki profesyoneller olarak bu işteki tecrübemizi ortaya koyacak daha efektif bir takım oyunu ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu da en kısa sürede sporseverler göstereceğimize inanıyorum. Ankara Keçiörengücü'nün beş yılını kurtaracak bir oyuncu profili yakaladığımızı düşünüyorum. Çok yetenekli Türk futboluna hizmet edecek oyunculara sahibiz. Hedeflerimize ulaşmada bu genç oyuncularımızın çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Önümüzde bir Tuzlaspor maçı var. Takım olarak kenetlenip hem oyun anlamında hem de skor olarak moralli bir şekilde dönmek istiyoruz. Durumu pozitife çevirdiğimiz bir sürecin içinde yer almak istiyoruz. Oyuncularımız son derece istekli. Saha içindeki görevleri yerine getirme konusunda çok disiplinli, öz güvenli bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Taraftarlarımız bize güvenmeye ve bizleri desteklemeye devam etsinler. Eğer istediğimiz oyun yapısı, takımdaşlık ruhu oturursa ligin ilk 5-6 sırasından hiç kopmayacak bir takım haline gelebiliriz."



TFF 1. Lig'de çıktığı 6 maçta 4 puan alan Ankara Keçiörengücü, 19'uncu ve son sırada yer alıyor.







