Keçiörengücü'nde maç sonu veda sinyali

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak 3-0 mağlup oldukları Manisa FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Veda sinyalleri veren Bakacak, "Kötü bir mağlubiyet aldık. Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı. Başkanımıza da bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Keçiörengücü her zaman kalbimde. Başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha iyi bir Keçiörengücü izleriz." diye konuştu.

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