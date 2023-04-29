Keçiörengücü'nde maç sonu veda sinyali

Spor Toto 1. Lig'de evinde Manisa FK'ya 3-0 mağlup olan Keçiörengücü'nde teknik direktör Tacettin Bakacak, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nde maç sonu veda sinyali
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29 Nisan 2023 18:31
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak 3-0 mağlup oldukları Manisa FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Veda sinyalleri veren Bakacak, "Kötü bir mağlubiyet aldık. Maçı kazansaydık play-off umutlarımız sürecekti. Çok istedik ama olmadı. Başkanımıza da bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Keçiörengücü her zaman kalbimde. Başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda çok daha iyi bir Keçiörengücü izleriz." diye konuştu.
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