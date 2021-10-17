Keçiörengücü'nde İlker Püren gitti

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nde İlker Püren gitti
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17 Ekim 2021 23:45
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör İlker Püren ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İlker Püren ile Kocaelispor maçı sonrası yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. İlker Püren ve ekibine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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