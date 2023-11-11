Keçiörengücü'nde genç isimler heyecan yarattı

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan 1-1 eşitlikle biten Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nde genç isimler heyecan yarattı
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11 Kasım 2023 16:24
Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Cenk Özcan, maç sonucundan çok genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmayı önemsediklerini söyledi.

Özcan, sezonun 12. haftasında 1-1 eşitlikle biten Bodrum FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında istediklerini yapamadıklarını ancak devre arasında yaptıkları sistem değişikliğinin ardından oyunda üstünlüğü ele geçirdiklerini ifade etti.

Maçın ikinci yarısında baskı kurmalarına karşın son dokunuşlarda ve final paslarında etkili olamadıklarını aktaran Özcan, "Bunları çalışacağız. Futbolcu yetiştirmek bizim için maç sonucundan daha önemli. Altyapımızdan çıkan oyuncularımızın sahada olması bizim için daha önemli. Kazanamadık ama kaybetmedik de çünkü play-off içinde rakibimiz bir takımla oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

 

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