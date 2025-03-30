Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi biti

Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörü Erkan Sözeri dönemi sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi biti
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30 Mart 2025 13:52
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Erkan Sözeri ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmişti.

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