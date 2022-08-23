Keçiörengücü'nde, Altay mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Altay ile karşılaşacak Ankara Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü'nde, Altay mesaisi başladı
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23 Ağustos 2022 22:26
Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Çift kale maç ile devam eden antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

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