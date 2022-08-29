Keçiörengücü mutlu; 'Önemli bir maçtı'

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 3-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Taner Taşkın, oyuncularının sahada olağanüstü bir mücadele verdiğini, iyi ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Taşkın, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında oyuncularının oynadığı oyundan çok memnun kaldığını ve skordan ziyade 90 dakika boyunca oyunu domine eden takım olduklarını ifade etti.



Taşkın, 3 hafta boyunca üç duyguyu birden yaşadıklarını söyleyerek, "Birer mağlubiyet, beraberlik ve galibiyetimiz var. Bugün sahada olağanüstü bir mücadele vardı. Altay da kritik bir durumdaydı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Topun bizde kalması son derece iyiydi. İyi ve önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ