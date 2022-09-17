Keçiörengücü mutlu; 'Doğru yoldayız'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-2 yendikleri maçı, oyunun hakimi olarak kazandıklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, zor bir maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Üç haftadır iyi oynayarak puan alıyoruz. Bugün de oyunun hakimiydik ve kazandık. İyi bir oyun vardı. Çok farklı bir skor olabilirdi. Çok gol yiyoruz ama bir fazlasını atmayı başarabiliyoruz. Gol yeme durumuyla ilgili de ciddi bir çalışma yapacağız. Konsantre eksikliğimiz yüzünden maç 3-2'ye geldi. Kalan sürede skoru korumaya başardık. Oyun kalitemiz her geçen gün çok iyiye gidiyor."





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