Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 transfer açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 transfer açıkladı
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07 Ocak 2021 17:33
TFF 1. Lig ekiplerinden başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, Mamak FK'den 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mamak FK forması giyen kaleci Taha Ayan, defans oyuncusu Hasan Genç ve sağ bek Eyüp Poyraz ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı ve 22 yaşındaki 3 futbolcuyu başkent ekibi renklerine kattı. 



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