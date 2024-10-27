Keçiörengücü: 'Maça asla ortak olamadık!'

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan 4-0 kaybettikleri Erzurumspor maçının ardından rakiplerinin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "İyi bir skor ve oyun. Net bir galibiyet aldılar. Çok şey planlamıştık ve çok arzuladığımız bir maçtı. Erzurumspor'un iç sahada kusursuz bir istatistiği vardı. Biz ilk takım olmak istiyorduk. Bunun için çalışmalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada etkili bir mücadele ortaya koyamadıklarını anlatan Parlatan, şöyle konuştu:



"Özellikle birinci ve ikinci golün oluşum şekli bizim adımıza çok kötü. Bunlar takımın moralini çok bozdu. Bunu net söyleyebilirim ki hiçbir zaman maça ortak olamadık. Erzurumspor bize her anlamda üstünlük sağladı. Neticede çok net skor buldular bu bize yakışmadı. Hiçbir şeyi sahada yapamadık, istediklerimizi yansıtamadık. Oyuncularıma bir maç kaybettiğimiz söyledim. Burada yapacak bir şeyimiz yok artık. Dersler çıkartıp sonraki maça konsantre olalım. İnşallah doğru dersleri çıkartıp böyle silik bir görüntüyü tekrar yansıtmayız."



