Keçiörengücü maç fazlasıyla lider

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti ve liderliğe (maç fazlasıyla) yükseldi.

Keçiörengücü maç fazlasıyla lider
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2020 15:38
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, haftanın açılış maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, Barış Alper Yılmaz'ın 14. dakika attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Ankara Keçiörengücü oldu.

Ankara ekibi bu skorla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bandırmaspor ise 13. sırada yer buldu.

Keçiörengücü haftaya Samsunspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için