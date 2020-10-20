Keçiörengücü maç fazlasıyla lider

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, haftanın açılış maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti.



Ev sahibi ekip, Barış Alper Yılmaz'ın 14. dakika attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 3 puanın sahibi Ankara Keçiörengücü oldu.



Ankara ekibi bu skorla birlikte maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bandırmaspor ise 13. sırada yer buldu.



Keçiörengücü haftaya Samsunspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



