Keçiörengücü, İzmir'de geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, İzmir'de geri döndü!
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10 Ocak 2022 22:07
Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta karşılaşmasında Altınordu, Keçiörengücü'nü ağırladı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Keçiörengücü'nün 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Olawoyin, 76. dakikada İbrahim Aral ve 77. dakikada Ali Yavuz Kol kaydetti. Altınordu'nun sayıları ise 27. dakikada Recep Aydın ve 71. dakikada Feytuhllah Gürlük'ten geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Keçiörengücü, puanını 22 yaparak 13. sırada yer aldı. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu ise 22 puanla 16. sırada yer buldu.

Keçiörengücü, gelecek hafta Eyüpspor'u konuk edecek. Altınordu ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.


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