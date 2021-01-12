Keçiörengücü, İsveçli forvet Edin Hamidovic'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Edin Hamidovic'in İsveç liginde 29 maçta 11 gol attığı kaydedildi. Futbolcunun bugün Antalya'da kulübün kamp yaptığı otele gelerek, sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Edin Hamidovic'in İsveç liginde 29 maçta 11 gol attığı kaydedildi. Futbolcunun bugün Antalya'da kulübün kamp yaptığı otele gelerek, sözleşmeye imza attığı belirtildi.