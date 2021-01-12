Keçiörengücü, İsveçli forvet Edin Hamidovic'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü, İsveçli forvet Edin Hamidovic'i transfer etti
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12 Ocak 2021 15:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Edin Hamidovic'in İsveç liginde 29 maçta 11 gol attığı kaydedildi. Futbolcunun bugün Antalya'da kulübün kamp yaptığı otele gelerek, sözleşmeye imza attığı belirtildi.



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