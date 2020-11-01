Keçiörengücü ile İstanbulspor yenişemedi!

TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk etti.



Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 36. dakikada Samet Akaydın kaydetti. İstanbulspor'un golünü ise 75. dakikada penaltıdan Onur Ergün attı.



Son 3 maçta 2. beraberliğini alan İstanbulspor, puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde 2 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 14 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.



İstanbulspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Eskişehirspor deplasmanına gidecek.



