Keçiörengücü ile İstanbulspor yenişemedi!

TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile İstanbulspor, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü ile İstanbulspor yenişemedi!
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01 Kasım 2020 15:31
TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, İstanbulspor'u konuk etti.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 36. dakikada Samet Akaydın kaydetti. İstanbulspor'un golünü ise 75. dakikada penaltıdan Onur Ergün attı.

Son 3 maçta 2. beraberliğini alan İstanbulspor, puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ligde 2 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 14 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise Eskişehirspor deplasmanına gidecek.



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