Keçiörengücü, ikinci yarıda geri döndü!

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti ve 2 hafta sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Keçiörengücü, ikinci yarıda geri döndü!
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17 Ekim 2020 15:29
TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü konuk etti.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Süleyman Olgun ve 76. dakikada Cem Ekinci kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 45. dakikada Mert Kula (kendi kalesine) attı.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Keçiörengücü puanını 10'a yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada yer buldu.

Keçiörengücü gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.



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