Keçiörengücü, ikinci yarıda geri döndü!

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, Keçiörengücü'nü konuk etti.



Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Süleyman Olgun ve 76. dakikada Cem Ekinci kaydetti. Ümraniyespor'un tek golünü ise 45. dakikada Mert Kula (kendi kalesine) attı.



Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Keçiörengücü puanını 10'a yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 4 puanla 14. sırada yer buldu.



Keçiörengücü gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.



