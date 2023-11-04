Keçiörengücü geriye düştüğü maçı kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Keçiörengücü deplasmanda Çorum FK'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü geriye düştüğü maçı kazandı
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04 Kasım 2023 15:36
Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü 2-0 geriye düştüğü maçta Çorum FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 55 ve 57. dakikalarda Moustapha Camara ve 81. dakikada Jurgen Bardhi kaydetti. Çorum FK'nın gollerini ise 28. dakikada penaltıdan Ozan Sol ve 40. dakikada Ahmet Sagat attı.

Keçiörengücü bu galibiyetle beraber puanını 17'ye yükseltirken, Çorum FK 14 puanda kaldı.

Keçiörengücü bir sonraki karşılaşmasında sahasında Bodrum FK'yı ağırlarken, Çorum FK ise deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.

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