Keçiörengücü'den taraftarına destek çağrısı

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynayacakları Bursaspor maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulunarak, destek istedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'den taraftarına destek çağrısı
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01 Nisan 2022 21:03
Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Bursaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Tahiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Aktepe Stadı'nda Cumartesi günü 13.30'da oynanacak karşılaşmanın önemine dikkati çekti.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 3 puan almak istediklerini aktaran Tahiroğlu, "Bu hafta kenetlenme zaman. Taraftar olmazsa futbolun güzelliği olmaz. Tribünlerde taraftar sayısını üst seviyelere çıkardığımız zaman gücümüze güç katıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle Bursaspor maçını kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Başkent kulübünün başkanı Tahiroğlu, sezon sonuna kadar kendi sahalarında oynayacakları maçların kadın ve öğrencilere ücretsiz olduğunu da hatırlattı.

 

 

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