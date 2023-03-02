Keçiörengücü'den kaleye takviye

Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor'dan kaleci Batuhan Ataç'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Keçiörengücü'den kaleye takviye
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02 Mart 2023 13:55
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, kaleci Batuhan Ataç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, son olarak Akhisarspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Batuhan Ataç ile 4,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Batuhan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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