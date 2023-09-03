Keçiörengücü: 'Çok daha iyi duruma geleceğiz'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, 0-0 biten Boluspor maçının ardından oyun anlamında iki tarafın da birbirini tuttuğunu, çarşamba gününe kadar farklı bir sistem üzerinde çalıştıklarını, rakibin son maçlarını izleyerek öyle bir planlama yaptıklarını, Boluspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği ile birlikte Yalçın Koşukavak'ın farklı bir sistem kuracağını düşündüklerini kaydetti.



Maçın ilk 10 dakikasında biraz sıkıntı yaşadıklarını anlatan Özcan, "Daha sonra kompakt kalarak bu olayı çözdük. Takım savunması adına çok iyi işler yapıyoruz. Son dakika bir hatamız var. Gol olabilirdi. Buradan bir puanla da ayrılamayabilirdik. Bizim şu eksik, bu eksik diye hiçbir zaman söylemiyoruz. Sistem takımı olmaya çalışıyoruz." dedi.



"Genç bir takımız, genç oyuncularla oyunu tutmaya çalışıyoruz." diyen Özcan, "İleriki haftalarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sakatlarımız iyileştiği takdirde en kısa sürede daha farklı bir Keçiörengücü izleteceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Özcan, Boluspor takımını da kutladığını, dışarıdan çok keyifli bir oyunun görünmediğini, yapılan hamlelerle oyunu farklı noktalara getirdiklerini ifade etti.



