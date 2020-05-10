Keçiörengücü antrenmanlara başladı

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının duyurulmasından sonra ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aktepe Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak dörderli gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Keçiörengücü, çalışmalarına Aktepe Tesisleri'nde devam edecek.
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Kulüpten yapılan açıklamada, Aktepe Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak dörderli gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Keçiörengücü, çalışmalarına Aktepe Tesisleri'nde devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın