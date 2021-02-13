TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altay ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü 4-0'lık skorla kazandı.



Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Cem Ekinci, 76. dakikada ikinci kez Barış ve 90+5. dakikada Süleyman Olgunl attı. Keçiörengücü'nde Soner Gönül, 2 asistle yıldızlaştı.



Altay'da Zeki Yıldırım 52. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Keçiörengücü 37 puana yükselirken, Altay ise 25 puanda kaldı.



Altay, bir sonraki lig maçında Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.



