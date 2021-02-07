Keçiörengücü Adanaspor'u tek golle yıktı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü Adanaspor'u tek golle yıktı
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07 Şubat 2021 16:21
TFF 1. Lig'in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 88 Ogün Bayrak), Mert Kula, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 75 Melik Derin), Uğur Utlu (Dk. 67 Burak Aydın), İrfan Akgün (Dk. 46 Kamal Issah), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Dialiba), Eze

Adanaspor: Karacic, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Donkor, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Ahmethan Köse (Dk. 64 Serdar Özkan), Furkan Şeker (Dk. 54 Umut Sözen), Uğurcan Yazğılı, Ömer Çiçek (Dk. 54 Atalay Babacan), Celil Yüksel (Dk. 77 Hüseyin Çolak), Ozegovic 

Gol: Dk. 41 Süleyman Olgun (Penaltıdan) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ahmethan Köse, Dk. 40 Celil Yüksel, Dk. 79 Serdar Özkan, Dk. 81 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 83 Abdulkadir Korkut, Dk. 87 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)

 

 



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