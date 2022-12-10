Keçiörengücü Adana'yı tek golle geçti!

Spor Toto 1. Lig 17. hafta maçında Keçiörengücü, Adanaspor ile karşılaştı.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57. dakikada Erkam Reşmen kaydetti.
Adanaspor'da Youssef Bennasser 38. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Keçiörengücü bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Adanspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57. dakikada Erkam Reşmen kaydetti.
Adanaspor'da Youssef Bennasser 38. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Keçiörengücü bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Adanspor ise 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Yeni Malatya deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.
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