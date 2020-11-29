Keçiörengücü, Adana Demirspor'u tek golle devirdi

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile Adana Demirspor'un karşılaşmasında kazanan Başkent ekibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, Adana Demirspor'u tek golle devirdi
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29 Kasım 2020 15:28
TFF 1. Lig'de Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Keçiörengücü oldu.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 25. dakikada Arb Manaj kaydetti.

Konuk ekip Adana Demirspor'da forma giyen Anıl Karaer, karşılaşmanın son dakikasında kırmızı kart gördü.

Keçiörengücü bu galibiyertin ardından puanını 21'e yükseltti. Dört maç sonra kaybeden Adana Demirspor 18 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Keçiörengücü, Altınordu'ya konuk olacak. Adana Demirspor, Akhisarspor'u ağırlayacak.



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