Keçiörengücü 3 puanın mutluluğunu yaşıyor

Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son hafta mücadelesinde konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yenen Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Cingöz, ikinci yarı sergiledikleri iyi bir oyunla maçı kazandıkları söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cingöz, önemli bir maç olacağını ve çok kaliteli bir takıma karşı oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Eyüpspor için şu an ligin bireysel olarak en kaliteli takımı diyebiliriz ama eksiklerini de biliyorduk. Hareketli olursak, saha içerisinde alanları daraltabilirsek, çabuk oynarsak durağan bir takıma karşı daha iyi işler yapabileceğimizi biliyorduk." diye konuştu.



Cingöz, maçta daha erkenden sonuca gidebilme imkanlarının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Erkenden sonuca giderek maçın son dakikalarını daha rahat da geçirebilirdik ama alışagelmiş alışkanlığımız var, erkenden gol yeme olayı. Erken gol biraz bizi dağıtmış olsa da sonradan futbolcu arkadaşlar toparladı. Maç geldi, gitti gibi görünse de aslında bizim ilk yarı 3-4 tane iyi pozisyonlarımız vardı bunları değerlendiremedik. Devrede arkadaşların gözlerinden ikinci yarı maçı çevireceklerini gördüm ve bugün mağlubiyetin olmayacağına 2. devreye çıkarken de inanıyordum. İkinci yarı çok iyi mücadele ettik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz."









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