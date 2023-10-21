Keçiörengücü 3 puanı deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 74. dakikada Uerdi Mara kaydetti.
Keçiörengücü bu galibiyetle beraber 14 puana yükselirken, Erzurumspor FK 10 puanda kaldı.
Erzurumspor FK bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurkeni Keçiörengücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 74. dakikada Uerdi Mara kaydetti.
Keçiörengücü bu galibiyetle beraber 14 puana yükselirken, Erzurumspor FK 10 puanda kaldı.
Erzurumspor FK bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurkeni Keçiörengücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.