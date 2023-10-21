Keçiörengücü 3 puanı deplasmanda kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Keçiörengücü deplasmanda konuk olduğu Erzurumspor FK'yı mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü 3 puanı deplasmanda kazandı
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21 Ekim 2023 15:34
Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 74. dakikada Uerdi Mara kaydetti.

Keçiörengücü bu galibiyetle beraber 14 puana yükselirken, Erzurumspor FK 10 puanda kaldı.

Erzurumspor FK bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurkeni Keçiörengücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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