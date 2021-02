Keçiörengücü 3 puana odaklandı

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, TFF 1. Lig'in 21. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Altay ile yapacakları maçta galip gelmek istediklerini söyledi.



Püren, oyun formatlarını sahaya yansıtan, her zaman dominant futbol oynayan, önde basan, savunmada çabuk toparlanan bir takım olduklarını ancak ilk yarının genelinde şanssız puanlar kaybettiklerini aktardı.



Ara transfer döneminde bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını, takımın oyun felsefesine uygun, genç, dinamik bazı oyuncuları da kadroya dahil ettiklerini dile getiren Püren, şunları kaydetti:



"İkinci yarıya daha güçlü bir şekilde girdik. İkinci yarıda 3 haftayı değerlendirecek olursak; hem Boluspor hem de Adanaspor maçında ilk yarıya oranla daha fazla hücum ettiğimiz, oyun sistemimizi daha fazla geliştirdiğimiz gözle görünür bir gerçekti. Bizi tek üzen, önceki hafta oynadığımız Ankaraspor müsabakasında mağlubiyetten öte kendi oyun formatımızı sahaya hiç yansıtamadığımız oyun oldu. Tabii ki hava şartları oyun kurmamızı engellese de ne olursa olsun yine de rakipten daha fazla o işi istemeliydik."



Oyuncularına kendi oyun formatlarının her zaman sahaya yansıması gerektiğini anlattıklarını dile getiren 37 yaşındaki teknik adam, "Kendi oyun formatımızı oynadığımızda oyuncular ne yaptığını ezbere bildiği için performans anlamında da ortaya çok güzel şeyler çıkıyor." diye konuştu.



- "Ligin üst sıralarında yer alacağız"



Gelişen ve değişen, pozitif bir takım olduklarını belirten Püren, "Oyuncularımızın forma bulsunlar bulmasınlar takıma olan psikolojik ve fiziksel katkıları çok önemli. Bundan sonra bu ligin içerisinde var olma adına hem güçlü bir oyun hem de kazanılan puanlarla ligin üst sıralarında yer alacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



İlker Püren, ligde herkesin birbirini yenebildiğini kaydederek, açıklamasını şöyle tamamladı:



"O hafta kim daha iyi motive olursa, onun bir adım önde olduğu bir lig. Biz hazırlık müsabakalarıyla 30'a yakın maç oynadık. Her birinde dominant futbol oynadık, rakibin önümüzdeki hafta Altay ya da farklı bir takım olmasının hiçbir önemi yok. Biz yine hem ligdeki sıralamamızı garantileyip hem de oyun olarak izleyenlere keyif vermek adına sahada olacağız. İyi futbolla beraber artık ikinci yarıda kazanılan puanlar da önem arz ediyor. Galip gelen taraf biz olup Altay'ı sıralamada geçip, psikolojik olarak kendimizi daha güçlü hissettiğimiz zaman, ondan sonra oynayacağımız müsabakalarda hedefin içerisinde, hedefine emin adımlarla giden güçlü bir Keçiörengücü 'nü herkesin izleyeceğini buradan garanti ediyorum."



Altay-Ankara Keçiörengücü maçı, 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.