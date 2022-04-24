Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Nasadoge Menemenspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 1-0 kazandı.
Ankara ekibine getiren golü 30. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.
Ligde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından 3 puana ulaşan Keçiörengücü, puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yerleşti.
Bu mağlubiyetle birlikte kazanamama serisini 4'e çıkaran Menemenspor ise 37 puanla 16. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Keçiörengücü, Bandırmaspor'a konuk olacak. Menemenspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Ankara ekibine getiren golü 30. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.
Ligde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından 3 puana ulaşan Keçiörengücü, puanını 41'e yükseltti ve 12. sıraya yerleşti.
Bu mağlubiyetle birlikte kazanamama serisini 4'e çıkaran Menemenspor ise 37 puanla 16. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Keçiörengücü, Bandırmaspor'a konuk olacak. Menemenspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.