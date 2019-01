Keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Kim Milyonler Olmak İster

"Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir" anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında herkesin merak ettiği ve cevap aradığı o soru!14 Ocak akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan; "Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir" anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında cevabı merak edilen "Tehlikeler, zararlar olmasa her şey alabildiğine gelişir" anlamına gelen atasözüne göre, keçi kurttan kurtulsa hangisi olur? sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. ATV'nin sevilen yarışma programında milyonlarca lira ödül dağıtılıyor. Yarışmanın büyük ödülü 12. soru ile 1.000.000 TL'dir.Kim Milyoner Olmak İster? Adlı yarışma programı, 2 Ağustos 2011 tarihinden bu yana ATV kanalında yayınlanmakta olan bir yarışma programı olup programın sunuculuğunu Murat Yıldırım yapmaktadır. Tüm ülkeyi ekranlarda kilitleyen bu program, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma haftanın 3 günü yayınlanmaktadır. İlk önce ünlü tiyatro oyuncusu Kenan Işık tarafından sunulmakta olan Kim Milyoner Olmak İster, 2014 yılında geçirmiş olduğu beyin kanaması dolayısıyla ünlü sanatçı dostları tarafından devam ettirilmiş ve bir süre sonra da yine Işık'ın yakın arkadaşlarından olan ünlü sanatçı Selçuk Yöntem ile yayın akışına devam etmiştir. Ardından geçtiğimiz yıl programı Murat Yıldırım sunmaya başlanmıştır.Selçuk Yöntem'in sunmuş olduğu binilir yarışmasında yarışmacılar için toplamda 12 soru bulunuyor. 2. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için 1.000 TL, 7. soruyu görmeye hak kazanan yarışmacılar için ise 15.000 TL'lik baraj soruları yer almaktadır. Yarışmasının yarışmayı kaybetmesi durumunda en son geçmiş olduğu baraj sorusunun ödülünü almaya hak kazanmaktadır. Yarışmacı, çekilmek istemesi durumunda da yine en son tanımlamıştır olduğu sorunun ödülünü almaktadır. Tüm bunlarla birlikte yarışmacılar toplamda 4 joker hakkı sunulmaktadır ve yarışmacı bu jokerlerden 3'ünü dilediği zaman kullanma hakkına sahiptir. 4. joker hakkı olan çift cevap hakkını ise yarışmacı 7. soruyu da bildikten sonra sonra kullanabilmektedir.Eski yarışmadan farklı bir yönü olarak yeni yarışmada yarışmacılar "sesli soru" ile karşı karşıya getirilmektedir. Yarışmacı ilk olarak ses kaydını dinletiliyor ve arkasından dinlerken bu ses kaydı ile ilgili sorulan soruya cevap vermesi isteniyor. Söz konusu bu sesli soru, 2. baraj olan 7. soru dâhil olmak üzere ilk 7 soruyu içine alan bölümde yer almaktadır.1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir. 3781. Soruyu bilen 500 TL2. Soruyu bilen 1.000 TL3. Soruyu bilen 2.000 TL4. Soruyu bilen 3.000 TL5. Soruyu bilen 5.000 TL6. Soruyu bilen 7.500 TL7. Soruyu bilen 15.000 TL8. Soruyu bilen 30.000 TL9. Soruyu bilen 60.000 TL10. Soruyu bilen 125.000 TL11. Soruyu bilen 250.000 TL12. soruyu bilen 1.000.000 TLDolayısı ile yarışmanın büyük ödülü 12. soru ile 1.000.000 TL'dir. Yarışmanın eski versiyonunda 500 Milyar olan ödül, 2005 senesinde paralardan atılan 6 sıfır dolayısı ile 500 Bin YTL olarak değiştirilmişti. Ancak daha sonra YTL'nin adı TL olunca buna bağlı olarak da büyük ödül 500 bin TL adını aldı. Dolayısı ile programın ismi de Kim Beş Yüz Bin İster? adını aldı. Ancak daha sonraki süreçte tekrar yayına giren programda büyük ödül diğer ülkelerde olduğu gibi 1 Milyon TL olarak değiştirildi.