Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"KD ve Kyrie, Holiday için LeVert takas olsun istemediler!" iddiası

Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'in Jrue Holiday için Caris LeVert'ü takas etme fikrinden yana olmadıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'in Jrue Holiday için Caris LeVert'ü takas etme fikrinden yana olmadıkları bildirildi.

The Athletic'dan Shams Charania, Complex'in Load Management isimli podcast'inde, KD ve Irving'in, LeVert'ü Nets'in çok önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti:

"Çok sayıda Draft hakkı verilecekti ve Brooklyn böyle bir konumda değildi. İki ya da üç tane ilk tur Draft hakkından ve birçok seçim hakkı değişiminden vazgeçmek istemediler.

Milwaukee belli ki bu hamleyi yapmak istiyordu, açıkçası bu yıl sonuna kadar gitmek istiyorlar ve takımlarında o ikinci veya üçüncü yıldıza ihtiyaç duyuyorlardı.

Ama Brooklyn bu işe biraz daha derin baktı ve günün sonunda, bana söylendiğine göre Caris LeVert gibi bir adamı Jrue Holiday için takas etmek istemediler. Kevin Durant, Kyrie Irving, bu adamlar Caris LeVert'ü bu takımın çok önemli bir parçası olarak görüyorlar."

Jrue Holiday, sonunda Milwaukee Bucks'a takas edilmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal