"KD ve Kyrie, Holiday için LeVert takas olsun istemediler!" iddiası

Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'in Jrue Holiday için Caris LeVert'ü takas etme fikrinden yana olmadıkları bildirildi.



The Athletic'dan Shams Charania, Complex'in Load Management isimli podcast'inde, KD ve Irving'in, LeVert'ü Nets'in çok önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti:



"Çok sayıda Draft hakkı verilecekti ve Brooklyn böyle bir konumda değildi. İki ya da üç tane ilk tur Draft hakkından ve birçok seçim hakkı değişiminden vazgeçmek istemediler.



Milwaukee belli ki bu hamleyi yapmak istiyordu, açıkçası bu yıl sonuna kadar gitmek istiyorlar ve takımlarında o ikinci veya üçüncü yıldıza ihtiyaç duyuyorlardı.



Ama Brooklyn bu işe biraz daha derin baktı ve günün sonunda, bana söylendiğine göre Caris LeVert gibi bir adamı Jrue Holiday için takas etmek istemediler. Kevin Durant, Kyrie Irving, bu adamlar Caris LeVert'ü bu takımın çok önemli bir parçası olarak görüyorlar."



Jrue Holiday, sonunda Milwaukee Bucks'a takas edilmişti.



