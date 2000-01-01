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KD ve Kyrie, Brooklyn kararını ne zaman aldılar?

Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'e katılma kararlarını ne zaman aldıkları ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, Nets'e katılma kararlarını ne zaman aldıkları ortaya çıktı.

Heavy'den Brandon "Scoop B" Robinson, yakın zamanda SNY'den Ian Begley ile bir röportaj yaptı ve Durant ile Irving'in, bir All-Star maçında konuşurlarken görülen ünlü videonun, ikilinin geleceği hakkında spekülasyona yol açtığı dönemde neler yaşandığından bahsetti:

"Videoda gördüğünüz sohbet, daha önce yaptıkları sohbetlerle karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

KD, serbest oyuncu döneminin başlayacağı Perşembe günü son kararını vermişti... Kyrie Knicks'e asla katılmayacaktı. West Orange'lıydı ve vaftiz babası Knicks'i izliyordu. Politikayı biliyordu, bunu izleyerek büyümüştü. Kyrie kararını Ocak ayında vermişti.

Bunlar açıkça konuşuluyordu. KD ikilemde kalmıştı. Bazı insanların zihninde değişen şey, KD'nin Warriors ile geçirdiği sakatlıktı. NBA All-Star Hafta Sonuna kadar bir paket anlaşma olduklarını veya olmaya karar verdiklerini düşünmüyorum.

Nihayetinde Patrick Ewing, John Starks, Willis Reed ve Walcott Frasier'in bıraktığı mirası takip etme baskısını üstlenmediler. New Jersey'de değil, Brooklyn'de kendi miraslarını yaratacaklardı."

Robinson ayrıca Durant ve Irving'in 2018'de tatile çıktıklarını ve Nets'in de tartışmalarının bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.


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