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KD'nin babası, oğluna: "Nets'e Kyrie için katılmıyorsun değil mi?"

Brooklyn Nets'in süperstarı Kevin Durant'in 2019'da Nets'e katılırken gösterdiği kararlı duruşunun, babası Wayne Pratt'in tüm bunların Kyrie Irving'in etkisi olup olmadığını merak etmesine neden olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in süperstarı Kevin Durant'in 2019'da Nets'e katılırken gösterdiği kararlı duruşunun, babası Wayne Pratt'in tüm bunların Kyrie Irving'in etkisi olup olmadığını merak etmesine neden olduğu iddia edildi.

Durant ve Kyrie, 2019'da Nets'e katılarak New York'ta bir araya gelmeye karar verdiklerinde NBA dünyasını şok etmişlerdi. O yıl New York'a gitmeleri beklenmiş olsa da, bu takımın Brooklyn değil, New York Knicks olacağı tahmin edilmişti.

Bu gelişmeden önce KD'yi babası dahil birçok kişinin, Knicks'e katılmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

NBA muhabiri Matt Sullivan, "Can't Knock The Hustle: Inside The Season of Protest, Pandemic, and Progress with The Brooklyn Nets' Superstars of Tomorrow" adlı kitabında Wayne Pratt'in, oğlunun bir Knicks oyuncusu olmasını istediğini şu şekilde kaleme aldı:

"New York, basketbolun Mekke'siydi ve KD orada yaşamak istiyordu. Ama Brooklyn'in kendi enerjisine daha uygun olduğunu düşünüyordu: 'Sakin, dikkat çekmeyen ve tamamen siyah giyilen bir yer.' Nets'i yıllardır izliyordu.

Babası bu konuda, KD'ye 'Bunu sadece Kyrie arkadaşın olduğu için mi yapıyorsun?' diye sormuştu.

"KD 'Hayır' diye yanıtlamıştı. Bu kararı kendisi almıştı."


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