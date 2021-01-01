KD: "Harris, şutör olarak Steph ve Klay'e yakın!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı Joe Harris'in bir şutör olarak Stephen Curry ve Klay Thompson ile aynı seviyeye yaklaştığını söyledi.



NBA tarihinin en iyi şutörlerinden Curry ve Thompson ile oynamış olan Durant, Harris'in de onların seviyesinde olduğuna inandığını belirtti:



"Stephen Curry ve Klay Thompson, birlikte oynadığım en iyi şutörler. Joe Harris de kesinlikle o noktaya ulaşmaya yakın."



Harris, %48.4'lük üçlük isabetiyle kariyerinin en iyi noktasında bulunurken, ligde ikinci sırada yer alıyor. Curry ise bu sezon üçlüklerinin %40.8'inde isabet bulmuş durumda.



Curry, bu sezon 209 üçlük isabetiyle, NBA'de Buddy Hield'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor. Harris ise 166 ile kendisinden üç sıra geride bulunuyor.



"NE KADAR İSTERSE, O KADAR İYİ OLUR"



Durant ayrıca, Harris'in daha iyi bir konuma ulaşabileceğine inandığını da sözlerine ekledi:



"Limiti yok. Ne kadar isterse, o kadar iyi olabilir."



NBA tarihi üçlük krallığında Ray Allen'ın ardından ikinci sırada yer alan Steph, kariyer üçlük yüzdesi ile de tüm zamanlarda yedinci sırada bulunuyor.



Thompson, son iki sezonu sakatlıklarla kaçırmasına rağmen bu kategorilerde sırayla 20'nci ve 14'üncü sırada yer alıyor.



Harris ayrıca, kariyerindeki üçlük yüzdesiyle de beşinci sırada bulunuyor.



