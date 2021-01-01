KD, Bucks yenilgisi sonrası: "Devamlılık, bu ligde çok önemli"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı alınan 124-118'lik yenilgiden sonra "devamlılık NBA'de önemli bir şey" ifadesini kullandı.



Durant ve koç Steve Nash, mağlubiyet sonrası Nets'in devamlılık eksikliğine değindiler.



Durant, Kyrie Irving ve James Harden bu sezon birlikte yalnızca yedi maç oynamıştı ve KD ve Kyrie, Harden olmadan oynadığında Nets ile 7-8'lik bir derece yakalamışlardı.



KD, "Bu çok büyük bir faktör. Bu ligde devamlılık önemli bir şeydir." şeklinde konuşurken, Nash, ekibin bu boşluğu deneyimleri ile doldurması gerektiğini açıkladı:



"Burada telafi etmemiz gereken bir boşluk var. Bucks'ın yıllardır aynı hücumu yürüten, birlikte oynayan ve aynı savunma planlarını yapan bir takım olduğunun bilincindeyiz. Playofflarda oldukça ileri noktalara gitmişlerdi ve biz bu tecrübeyi henüz yaşamış değiliz. Peki bu boşluğu nasıl kapatabiliriz?"



"AVANTAJIMIZ, VETERANLARIMIZ"



Durant, Nets'in veteranlarının liderliğine güvenmek zorunda kalacağını da sözlerine ekledi:



"Bu takımda, hemen hemen her terminolojiyi bilen ve ligde her türlü farklı durumlarda oynamış olan veteranlarımız bulunuyor. Bu veteran liderliğine sahip olmamızın yanında, herkesin kenetlendiği bir grup oluşumuz da bizim avantajımız."



Nets şu anda Doğu Konferansı'nın zirvesinden 1.5 maç geride yer alıyor.



