KCP: "LeBron bizi odaklı tutan adam, liderimiz..."

Los Angeles Lakers guardı Kentavious Caldwell-Pope, LeBron James'in takım arkadaşlarının hedeflerine odaklanmalarını sağlayan kişi olduğunu söyledi.



Caldwell-Pope, Lakers Nation'dan Corey Hansford'a, James'in Lakers'ın lideri olduğunu ve takımın yapması gereken tek şeyin zihinsel olarak hazır olmak olduğunu belirtti.



"LeBron James bizde. Zihniyeti ve oyuna yaklaşma şekli, herkesi etkisi altına alacaktır. İkinci şampiyonluk için rekabet etmeye hazır olarak geri döndüğünü biliyorum. Daha sezonun başından, bize ne yapmamız gerektiğini bildirecektir.



Liderimiz olduğundan ötürü, buna saygı duymanız gerekir. Geçmişte onu örnek almış genç bir adam olarak, buna saygı duyuyorum. Bizim için işleri basitleştirecek. O bizim liderimiz ve tek yapmamız gereken mental olarak oynamaya hazır olmak."



